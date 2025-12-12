DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,17 -0,02%
ALTIN
5.899,97 -0,82%
BITCOIN
3.839.860,47 1,76%

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:12
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol taraftan Yusuf Barası'nın ön direğe çevirdiği topa Ben Ouanes dokundu. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

67. dakikada ceza yayından Cem'in ortasında Arous topu kafayla Gueye'ye indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

89. dakikada sol tarafta topu alan Gueye, pasını ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Winck'in önüne attı. Winck'in bekletmeden uzak direğe şutunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda Zuzek uzaklaştırdı.

Detaylar

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil

Kadrolar

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Winck dk. 74), Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 87), Yusuf Barası (Fall dk. 71), Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita (Varesanovic dk. 65), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 77), Metehan Mimaroğlu (Onyekuru dk. 90+2), Tongya, Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu: Özcan Bizati

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Baldursson (Kasımpaşa); Pereira, Dele-Bashiru, Niang (Gençlerbirliği)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ İLE GOLSÜZ...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ İLE GOLSÜZ...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği Beraberliği Üzdü
2
Özcan Bizati: Gençlerbirliği 3 puana talip olacak
3
Çaykur Rizespor 0-0 Kayserispor — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 14. Hafta)
4
Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
5
Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK Maçına Hazır
6
Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Aday Sayısı İkiye Çıktı — Utku Karataş Resmen Aday
7
İzmir Derbisi: Karşıyaka, Bornova 1877’i Alsancak’ta Ağırlıyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?