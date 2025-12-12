Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol taraftan Yusuf Barası'nın ön direğe çevirdiği topa Ben Ouanes dokundu. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
67. dakikada ceza yayından Cem'in ortasında Arous topu kafayla Gueye'ye indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
89. dakikada sol tarafta topu alan Gueye, pasını ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Winck'in önüne attı. Winck'in bekletmeden uzak direğe şutunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda Zuzek uzaklaştırdı.
Detaylar
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil
Kadrolar
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Winck dk. 74), Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 87), Yusuf Barası (Fall dk. 71), Gueye
Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita (Varesanovic dk. 65), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 77), Metehan Mimaroğlu (Onyekuru dk. 90+2), Tongya, Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Özcan Bizati
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Baldursson (Kasımpaşa); Pereira, Dele-Bashiru, Niang (Gençlerbirliği)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.