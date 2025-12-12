DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.954,97 -1,76%
BITCOIN
3.938.087,92 -0,76%

Karslı Atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Koşacak

Bahar Yıldırım ve Tuğba Toptaş, antrenörleriyle 14 Aralık 2025’te Portekiz'in Lagoa şehrinde düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye ve Kars'ı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:52
Karslı Atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Koşacak

Karslı Atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Koşacak

Karslı milli sporcuların Lagoa yolculuğu başladı

Karslı milli atletlerin Avrupa Kros Şampiyonası yolculuğu resmen başladı. Organizasyon, 14 Aralık 2025’te Portekiz’in Lagoa şehrinde yapılacak.

Şampiyonada Türkiye ve Kars'ı temsil etmek üzere sporcular Bahar Yıldırım ve Tuğba Toptaş, antrenörler Bahattin İnce ile Kemal Yıldırım eşliğinde Portekiz’e uçtu.

Büyük Bayanlar Kategorisinde Bahar Yıldırım, Mix Bayrak Yarışında ise Tuğba Toptaş Türkiye ve Kars’ı temsil edecek.

Milli atletlerin Portekiz’den madalya ile dönmesi bekleniyor; sporcuların performansı ve Karslı ekibin mücadelesi yakından takip edilecek.

KARSLI ATLETLER AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA İÇİN KOÇACAK(KARS-İHA)

KARSLI ATLETLER AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA İÇİN KOÇACAK(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Yaşındaki Faruk Berkay Atasayar, Slovakya'da U18 Dünya Şampiyonu — 13 Türkiye Şampiyonluğu
2
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazır!
3
Söğütspor Eşme Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Sinop'ta Lisanslı Sporcu Sayısı %52 Arttı: 6 bin 152'ye Ulaştı
5
Antalyaspor - Galatasaray: 59. Randevu | Trendyol Süper Lig
6
Hasan Kılıç Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi
7
Elif Berfin Altun, Dünya Şampiyonalarına Hazırlanıyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?