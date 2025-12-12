Karslı Atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Koşacak

Karslı milli sporcuların Lagoa yolculuğu başladı

Karslı milli atletlerin Avrupa Kros Şampiyonası yolculuğu resmen başladı. Organizasyon, 14 Aralık 2025’te Portekiz’in Lagoa şehrinde yapılacak.

Şampiyonada Türkiye ve Kars'ı temsil etmek üzere sporcular Bahar Yıldırım ve Tuğba Toptaş, antrenörler Bahattin İnce ile Kemal Yıldırım eşliğinde Portekiz’e uçtu.

Büyük Bayanlar Kategorisinde Bahar Yıldırım, Mix Bayrak Yarışında ise Tuğba Toptaş Türkiye ve Kars’ı temsil edecek.

Milli atletlerin Portekiz’den madalya ile dönmesi bekleniyor; sporcuların performansı ve Karslı ekibin mücadelesi yakından takip edilecek.

