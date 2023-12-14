20 yaşındaki genç yıldız Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında Manchester City Kızılyıldızı 3-2 mağlup ederek G grubunu 6'da 6 ile tamamlamış oldu. 20 yaşındaki genç futbolcu Micah Hamilton'un golü çok konuşuldu.
Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Manchester City, Kızılyıldız'a karşı oynadı. Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6/6'ya yükseldi.
Avrupa'nın Genç Yeteneği
Manchester City'nin golleri 19.dakikada Micah Hamilton, 62. dakikada Oscar Bob ile 85. dakikada penaltıdan kurtaran .Kalvin Phillips ile kaydedildi Kızılyıldız'ın golleri ise 76.dakikada Beom Hwang 90+1. dakikada Katai'den geldi.
20 Yaşındaki Micah Hamilton'un attığı golün Avrupa'da büyük etkisi oldu. Guardiola'dan genç yaşında şans bulan Micah Hamilton, maçta gol atarak adından söz ettirmeye devam etti.
6'Da 6 Yaparak Liderliği Ele Geçirdiler
Sonuç olarak grupta 6'da 6 yapan City, grubu 18 puanla yönetti. Kızılyıldız 1 puanla son sırada kaldı.