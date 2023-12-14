20 yaşındaki genç yıldız Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında Manchester City Kızılyıldızı 3-2 mağlup ederek G grubunu 6'da 6 ile tamamlamış oldu. 20 yaşındaki genç futbolcu Micah Hamilton'un golü çok konuşuldu.

20 yaşındaki genç yıldız Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
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Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Manchester City, Kızılyıldız'a karşı oynadı. Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6/6'ya yükseldi.

Avrupa'nın Genç Yeteneği 

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Manchester City'nin golleri 19.dakikada Micah Hamilton, 62. dakikada Oscar Bob ile 85. dakikada penaltıdan kurtaran .Kalvin Phillips ile kaydedildi  Kızılyıldız'ın golleri ise 76.dakikada Beom Hwang  90+1. dakikada Katai'den geldi. 

20 Yaşındaki Micah Hamilton'un attığı golün Avrupa'da büyük etkisi oldu. Guardiola'dan genç yaşında şans bulan Micah  Hamilton, maçta gol atarak adından söz ettirmeye devam etti.

6'Da 6 Yaparak Liderliği Ele Geçirdiler

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Sonuç olarak grupta 6'da 6 yapan City, grubu 18 puanla yönetti. Kızılyıldız 1 puanla son sırada kaldı.

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