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20 yaşındaki genç yıldız Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

20 yaşındaki genç yıldız Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında Manchester City Kızılyıldızı 3-2 mağlup ederek G grubunu 6'da 6 ile tamamlamış oldu. 20 yaşındaki genç futbolcu Micah Hamilton'un golü çok konuşuldu.