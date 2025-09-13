Türkiye Kadın Milli Atıcıları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye, Madrid'de düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde trap ve skeet kadınlar takım disiplinlerinde 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:45
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, kadınlar takım disiplinlerinde önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda iki farklı dalda bronz madalya elde edildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre elde edilen başarı, ülke atıcılığının uluslararası arenadaki gücünü göstermeye devam ediyor.

Trap Kadınlar Takımı

Rümeysa Pelin Kaya ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan Kadın Milli Trap Takımı, turnuvada bronz madalya elde etti.

Skeet Kadınlar Takımı

Türkiye'yi skeet kadınlar takım disiplininde temsil eden Çiğdem Özyaman Özenir ve Aylin Sarmat Yücel de organizasyonda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli sporcuların bu başarıları, federasyon tarafından kamuoyuna duyuruldu.

