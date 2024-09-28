DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

2023 Genelkurmay Başkanlığı Kupası: Uğur Yılmaz'ın Zaferi

Uğur Yılmaz, 'Goldplay' isimli atıyla Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:54
2023 Genelkurmay Başkanlığı Kupası: Uğur Yılmaz'ın Zaferi

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda Şampiyon Belli Oldu

Uğur Yılmaz, 'Goldplay' isimli atıyla Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı kazandı. Yarışma, Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dereceye Giren İsimler

Yarışmanın sonuçlarına göre;

  • 1. Ücret: Uğur Yılmaz - Goldplay
  • 2. Ücret: Osman Şen - Libas Captain Van Overis Z
  • 3. Ücret: Beysim Hüseyinoğlu - Furiano B

İlgili Etkinlikler

Engel atlama yarışmalarının son gününde, yarın TBMM Kupası için mücadele edilecek. Bu etkinlikte de kazanan isimler merakla bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde...

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aragon'da Supersport Yarışlarında Türk Pilotların Dereceleri
2
Samsunspor vs Göztepe: İlk Yarıda Göztepe Önde
3
Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
4
Toprak Razgatlıoğlu'nun Unutulmaz Dönüşü
5
Göztepe'den Isaac Solet Açıklaması: Durumu İyi
6
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya'da Heyecanla Başladı
7
Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek