2023 Genelkurmay Başkanlığı Kupası: Uğur Yılmaz'ın Zaferi

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda Şampiyon Belli Oldu

Uğur Yılmaz, 'Goldplay' isimli atıyla Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı kazandı. Yarışma, Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dereceye Giren İsimler

Yarışmanın sonuçlarına göre;

1. Ücret: Uğur Yılmaz - Goldplay

Uğur Yılmaz - Goldplay 2. Ücret: Osman Şen - Libas Captain Van Overis Z

Osman Şen - Libas Captain Van Overis Z 3. Ücret: Beysim Hüseyinoğlu - Furiano B

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Engel atlama yarışmalarının son gününde, yarın TBMM Kupası için mücadele edilecek. Bu etkinlikte de kazanan isimler merakla bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası engel atlama yarışmaları Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirildi.