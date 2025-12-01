Galatasaray Taraftarları Kadıköy'e Akın Etti — 2 bin 500 Kişi Derbi İçin Yola Çıktı

Galatasaraylı yaklaşık 2 bin 500 taraftar, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe derbisine tribünden destek vermek üzere RAMS Park'tan 28 otobüsle yola çıktı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:12
Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi stadyuma geldiler ve son kontrollerin ardından bölgeye hareket ettiler.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maçı tribünden izleyecek taraftarlar, Kadıköy'de takımlarını desteklemek üzere toplandı.

RAMS Park'ta bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 taraftar, bilet kontrolü ve üst araması işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 otobüs ile Kadıköy'e doğru yola çıktı. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Üst aramaları tamamlanan sarı-kırmızılılar, güvenlik kontrollerinin ardından tribine alındı ve derbiyi stadyumdan izleyecekleri bildirildi.

GALATASARAY'IN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE DERBİSİNİ TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK OLAN SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR STADYUMA GELDİ.

