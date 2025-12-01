Galatasaray Taraftarları Kadıköy'e Akın Etti — 2 bin 500 Kişi Derbi İçin Yola Çıktı

Galatasaray Taraftarları Kadıköy'e Akın Etti

Derbi Öncesi 2 bin 500 Kişilik Konvoy RAMS Park'tan Hareket Etti

Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi stadyuma geldiler ve son kontrollerin ardından bölgeye hareket ettiler.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maçı tribünden izleyecek taraftarlar, Kadıköy'de takımlarını desteklemek üzere toplandı.

RAMS Park'ta bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 taraftar, bilet kontrolü ve üst araması işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 otobüs ile Kadıköy'e doğru yola çıktı. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Üst aramaları tamamlanan sarı-kırmızılılar, güvenlik kontrollerinin ardından tribine alındı ve derbiyi stadyumdan izleyecekleri bildirildi.

