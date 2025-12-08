DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi | Türkiye Basketbol Ligi

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nde Göztepe'yi 87-78 mağlup etti. Hakan Yapar 23 sayıyla maçın en skoreriydi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:30
Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi | Türkiye Basketbol Ligi

Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi

Maç Özeti

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 87-78 mağlup etti.

Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki Çayırova, maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Berkay Candan, Hakan Yapar ve Jamari Traylor beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu ev sahibi ekip 25-24 üstün tamamladı.

İlk yarının son anında Ömer Utku Al'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına Çayırova 44-43 önde girdi. Son periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumda etkili olan Hakan Yapar ile Çayırova, maçı 87-78 kazanmayı başardı.

Kocaeli temsilcisi adına Hakan Yapar 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken; Ömer Utku Al 17, Berkay Candan, Enes Berkay Taşkıran ve Jamari Traylor 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Maçın ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi takımı tebrik etti.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN ÇAYIROVA BELEDİYESİ, SAHASINDA GÖZTEPE'Yİ 87-78 MAĞLUP...

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN ÇAYIROVA BELEDİYESİ, SAHASINDA GÖZTEPE'Yİ 87-78 MAĞLUP ETTİ.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN ÇAYIROVA BELEDİYESİ, SAHASINDA GÖZTEPE'Yİ 87-78 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Merkezefendi'yi Deplasmanda 87-64 Yendi
2
Furkan Soyalp Alanyaspor Maçı Öncesi Cezalı Duruma Düştü
3
Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. Hafta Sona Erdi: 32 Gol, Zirvede Şekerspor
4
Melikgazi 79-93 Fenerbahçe: Kunek ve Dangerfield 28'erle Parladı
5
Joao Mendes kırmızı kart gördü: Kayserispor 1-1 Eyüpspor
6
Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi | Türkiye Basketbol Ligi
7
Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'ye 93-79 Yenildi: Ligde 7. Mağlubiyet

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi