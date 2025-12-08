Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi | Türkiye Basketbol Ligi

Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi

Maç Özeti

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 87-78 mağlup etti.

Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki Çayırova, maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Berkay Candan, Hakan Yapar ve Jamari Traylor beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu ev sahibi ekip 25-24 üstün tamamladı.

İlk yarının son anında Ömer Utku Al'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına Çayırova 44-43 önde girdi. Son periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumda etkili olan Hakan Yapar ile Çayırova, maçı 87-78 kazanmayı başardı.

Kocaeli temsilcisi adına Hakan Yapar 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken; Ömer Utku Al 17, Berkay Candan, Enes Berkay Taşkıran ve Jamari Traylor 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Maçın ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi takımı tebrik etti.

