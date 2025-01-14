Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Atlantique Takımına Konuk Oluyor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Atlantique ile karşılaşacak. Maç saat 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:54
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Atlantique Takımına Konuk Oluyor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Atlantique Takımına Konuk Oluyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique ekibiyle karşılaşacak.

Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Belçikalı Marie-Catherine Boulanger ikilisi üstlenecek.

Başkent temsilcisi, grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer almakta. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Fransız ekibi ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ankara'daki ilk karşılaşmada Fransız takımı, Halkbank'ı 3-2 mağlup etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa ve Türkiye Şampiyonları Dünya Kupası için Hazırlanıyor
2
Kenan Sofuoğlu, Öğrencilerinden Dünya Şampiyonluğu Bekliyor
3
Ediz Aktaş: Almanya'da Hentbol Kariyerine Devam Ediyor
4
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL Feminin ile Karşılaşıyor
5
Trabzonspor'un Yıldızı Malheiro: 17 Maçta 1483 Dakika Süre Aldı
6
Hatayspor'da Teknik Direktör Arayışı Hız Kazandı
7
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerine Odaklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!