Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Atlantique Takımına Konuk Oluyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique ekibiyle karşılaşacak.

Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Belçikalı Marie-Catherine Boulanger ikilisi üstlenecek.

Başkent temsilcisi, grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer almakta. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Fransız ekibi ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ankara'daki ilk karşılaşmada Fransız takımı, Halkbank'ı 3-2 mağlup etmişti.