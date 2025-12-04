Pazarlar’da Taekwondo ve Wushu Başarısına Bursa Sportif Gelişim Gezisi Ödülü

Pazarlar Spor Lisesi Taekwondo ve Wushu sporcuları, Bursa Mavi Kelebek Spor Kulübü davetiyle PSS uygulamalı eğitimi alıp müsabaka deneyimi kazandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:53
Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Taekwondo ve Wushu branşlarında öne çıkan Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü sporcuları, Bursa Sportif Gelişim gezisiyle ödüllendirildi.

Gezi ve Uygulamalı Eğitim

Öğrenciler, Bursa Mavi Kelebek Spor Kulübünün davetiyle katıldıkları programda, modern Taekwondo’nun önemli unsurlarından biri olan Koruyucu Puanlama Sistemi (PSS) hakkında uygulamalı bilgiler edindi. Sporcular, müsabaka ortamını yerinde gözlemleyip uygulama yaparak teknik ve taktik bilgilerinde ilerleme sağladı.

Okul Yönetiminin Değerlendirmesi

Muammer Gökalp, geziyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Pazarlar Spor Lisesi olarak, 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında Taekwondo ve Wushu branşlarındaki sporcularımızla gerçekleştirdiğimiz Bursa sportif gelişim gezisini başarıyla tamamladık. Öğrencilerimiz bu gezi sayesinde hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de önemli müsabakaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bursa Mavi Kelebek Spor Kulübü salonunda Koruyucu Puanlama Sistemi (PSS) hakkında uygulamalı eğitimler aldık. Sporcularımız, müsabaka ortamında deneyim kazanarak kendilerini bir adım daha ileri taşıdı. Yapılan eğitimlerle okul sporları çalışmaları için önemli kazanımlar elde edildi. Bu tür faaliyetler, öğrencilerimizin bilgi ve maç tecrübelerini artırarak onları yaklaşan il müsabakalarına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Gezinin düzenlenmesinde emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ederiz."

Gezi boyunca sporcuların hem teknik becerilerini geliştirdikleri hem de yaklaşan müsabakalara daha donanımlı şekilde hazırlandıkları vurgulandı. Etkinlik, okul sporları açısından önemli kazanımlar sağladı.

