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2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu İle Anılıyor

TFF, Süper Lig'in kalan bölümünü Şamil Ekinci adına oynatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:46
2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu İle Anılıyor

2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonunun kalan bölümünün "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynanacağını açıkladı.

TFF'nin Açıklaması

TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in geçmişte Türk futboluna önemli katkılar sağlayan futbol adamları ve eski milli oyuncuların anısını yaşatmak amacıyla böyle bir karar aldığını duyurdu. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Şamil Ekinci'nin Mirası

Merhum Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 yıl boyunca başkanlık yaparak 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanmıştır. Kendisine bir kez daha rahmet dileriz ve ailesine, sevenlerine ve başta Trabzonspor camiası olmak üzere

tüm spor camiasına başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz.

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