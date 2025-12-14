Aliağa Helvacıspor fırtınası: 7-0'lık farklı galibiyet

Aliağa Helvacıspor, Ulukent Gençlikspor'u 7-0 yendi

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu — 11. hafta

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 11. haftasında ev sahibi Aliağa Helvacıspor, Helvacı Stadı'nda konuk ettiği Ulukent Gençlikspor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, 14. dakikada Muhammet Nadir Gül ile öne geçti. İlk yarıda rüzgâr gibi esecek bir performans sergileyen ev sahibi ekipte; 33. ve 42. dakikalarda Enes Özelçi, 34. dakikada İzzet Enes Topuz ve 40. dakikada Arda Bircan fileleri havalandırdı. Böylece Aliağa Helvacıspor, ilk yarıyı 5-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, temposunu düşürmeden iki gol daha bularak mücadeleyi 7-0 tamamladı. Karşılaşma, Aliağa Helvacıspor'un net üstünlüğüyle sona erdi.

