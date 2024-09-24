DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,06 -0,2%
ALTIN
2.887,02 -0,11%
BITCOIN
2.171.506,79 -0,34%

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Formatı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonu yeni formatıyla başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:07
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Formatı

UEFA Avrupa Ligi Yeni Formatıyla Başlıyor

Avrupa'nın prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, 2024-2025 sezonunda yeni formatıyla sahne alıyor. Türkiye’nin önde gelen takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu ligde mücadele edecek.

Yeni Formatın Detayları

Bu sezon, toplamda 36 takım yeni lig formatında yer alacak. Her takım, oynayacağı 8 maçla sıralamanın üst sıralarına tırmanmaya çalışacak. İlk 8'e girmeyi başaran ekipler, son 16 turuna yükselecekken, 9 ile 24'üncü sıradaki 16 takım ise çift maçlı elemelerle devam etmeye çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Katılımcı Takımlar

Türkiye’den üç temsilcimizin yanı sıra, Hollanda, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan toplamda 20 takım, ayrıca Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka gibi ülkelerden 12 takım da ligde mücadele edecek.

Maç Takvimi

2024-2025 sezonunun ilk maçları 25-26 Eylül tarihlerinde başlayacak. Turnuvanın finali ise, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte maç tarihleri:

  • İlk maçlar: 25-26 Eylül
  • İkinci maçlar: 3 Ekim
  • Üçüncü maçlar: 24 Ekim
  • Dördüncü maçlar: 7 Kasım
  • Beşinci maçlar: 28 Kasım
  • Altıncı maçlar: 12 Aralık
  • Yedinci maçlar: 23 Ocak 2025
  • Sekizinci maçlar: 30 Ocak 2025
  • Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
  • Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
  • Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
  • Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
  • Final: 21 Mayıs 2025

Sevilla’nın Dominasyonu

Turnuvanın en başarılı takımı, 7 kezle Sevilla. Bu kulüp, 2006'dan 2023'e kadar çıktığı tüm finallerde galip geldi.

Unutulmaz Anlar

Tarih sahnesinde önemli bir yere sahip olan Galatasaray, UEFA Kupası’nı 1999-2000 sezonunda kazanarak tarihe geçti. Bu zafer, Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası oldu.

Gol Krallığı

Avrupa Ligi’nde en fazla gol atan oyuncu, 40 golle Henrik Larsson. Onu Pierre-Emerick Aubameyang ve Klaas-Jan Huntelaar takip ediyor.

Sporting Lizbon’un Rekorları

Portekiz’in Sporting Lizbon kulübü, Avrupa Ligi’nde en fazla maça çıkan takım olarak kayıtlara geçerken, ayrıca 320 golle en çok gol atan ekip unvanına da sahip.

Yeni sezon heyecanı başlarken, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlar, taraftarlarının destekleriyle tarihi başarılara imza atmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlhami Kılıçkaya Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Aday
2
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
Anadolu Efes ve Beymen Club Arasında Stil Sponsorluk Anlaşması
4
Ajax ile Beşiktaş Maçını İngiliz Hakem Yönetecek
5
Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü
6
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarının Maç Programı Açıklandı
7
Deniz Öncü, Avusturya Moto2 Yarışında 11. Sırayı Elde Etti

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar