2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Formatı

UEFA Avrupa Ligi Yeni Formatıyla Başlıyor

Avrupa'nın prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, 2024-2025 sezonunda yeni formatıyla sahne alıyor. Türkiye’nin önde gelen takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu ligde mücadele edecek.

Yeni Formatın Detayları

Bu sezon, toplamda 36 takım yeni lig formatında yer alacak. Her takım, oynayacağı 8 maçla sıralamanın üst sıralarına tırmanmaya çalışacak. İlk 8'e girmeyi başaran ekipler, son 16 turuna yükselecekken, 9 ile 24'üncü sıradaki 16 takım ise çift maçlı elemelerle devam etmeye çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Katılımcı Takımlar

Türkiye’den üç temsilcimizin yanı sıra, Hollanda, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan toplamda 20 takım, ayrıca Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka gibi ülkelerden 12 takım da ligde mücadele edecek.

Maç Takvimi

2024-2025 sezonunun ilk maçları 25-26 Eylül tarihlerinde başlayacak. Turnuvanın finali ise, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte maç tarihleri:

İlk maçlar: 25-26 Eylül

İkinci maçlar: 3 Ekim

Üçüncü maçlar: 24 Ekim

Dördüncü maçlar: 7 Kasım

Beşinci maçlar: 28 Kasım

Altıncı maçlar: 12 Aralık

Yedinci maçlar: 23 Ocak 2025

Sekizinci maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Sevilla’nın Dominasyonu

Turnuvanın en başarılı takımı, 7 kezle Sevilla. Bu kulüp, 2006'dan 2023'e kadar çıktığı tüm finallerde galip geldi.

Unutulmaz Anlar

Tarih sahnesinde önemli bir yere sahip olan Galatasaray, UEFA Kupası’nı 1999-2000 sezonunda kazanarak tarihe geçti. Bu zafer, Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası oldu.

Gol Krallığı

Avrupa Ligi’nde en fazla gol atan oyuncu, 40 golle Henrik Larsson. Onu Pierre-Emerick Aubameyang ve Klaas-Jan Huntelaar takip ediyor.

Sporting Lizbon’un Rekorları

Portekiz’in Sporting Lizbon kulübü, Avrupa Ligi’nde en fazla maça çıkan takım olarak kayıtlara geçerken, ayrıca 320 golle en çok gol atan ekip unvanına da sahip.

Yeni sezon heyecanı başlarken, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlar, taraftarlarının destekleriyle tarihi başarılara imza atmayı amaçlıyor.