2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Şampiyonası, Antalya'da Gerçekleşti

2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen "2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası", sualtı fotoğrafçılığında en iyileri ödüllendirdi.

Şampiyonanın Detayları

Kaş İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte toplam 22 sporcu, dalış eşleri ile birlikte sualtında muhteşem görüntüler elde etmek için suya daldı.

Kategoriler ve Kazananlar

Şampiyona, fotoğraf ve video kategorilerinde renklendi. Fotoğraf kategorisinde balık, makro yakın çekim, geniş açı (modelli ve modelsiz), tema, yaratıcı ve akıllı cihaz gibi birçok dalda yarışıldı. Video kategorisinde ise film, belgesel ve 60 saniye video dallarında en iyi görüntüler belirlendi.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara, Kaş Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde madalyaları takdim edildi. Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, fotoğraf yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Diğer dalda ise Murat Orkun ve dalış eşi Çağrı Varol Türkiye şampiyonu unvanını aldı.

Spor Kulüplerinin Başarıları

Takımların topladığı puanlar sonucunda, Kuşadası Belediyesi Spor Kulübü en yüksek puanla birinci sırada yer alarak şampiyonayı tamamladı. Onu Antalya Sualtı Spor Kulübü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izledi.

TSSF Yöneticilerinin Açıklamaları

TSSF Başkanı Fatih Uysal, dereceye giren sporcu ve kulüplerin başarısını kutlayarak, Kadir Sağlam, organizasyonun son derece başarılı geçtiğini ve destek veren herkese teşekkür etti.