2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Sezonu Zirvede Tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonu

2024 Dünya Superbike şampiyonası (WSBK) sezonunu başarıyla tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen son yarışta birinci olarak podyumun zirvesine tırmandı.

Son Yarışta Büyük Mücadele

İspanya'nın 4,4 kilometre uzunluğundaki Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 12. ve son yarışında, Toprak Razgatlıoğlu ilk dikkat çeken isim oldu. Hafta sonunun ilk yarışında dünya şampiyonluğunu garantileyen Razgatlıoğlu, Superpole yarışını ikinci sırada tamamladı ve genel klasmanda puanını 502'ye yükseltti.

Podyum Sırasında Coşku

Son ana yarışa ikinci sıradan başlayan Toprak, yarışın ikinci turunda liderliği ele geçirerek bitime 4 tur kala bu üstünlüğünü sürdürdü. Ancak, yarışın bitmesine 4 tur kala Yamaha sürücüsü Philipp Oettl'in motor arızası nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırılınca yarış sona erdi. Toprak, bu gelişme ile birlikte birinci olarak son yarışı tamamladı ve ülkesinin milli marşını tekrar duyurdu.

Sezon Performansı ve Gelecek Vizyonu

Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada; "Bugün çok mutluyum, bu hayalini kurduğumuz andı. Takıma çok teşekkür ediyorum, herkes bu şampiyonluk için çok çalıştı. Bu hafta sonu Ducati ile çok savaştık, bütün herkesi tebrik ediyorum. Bütün taraftarlara da çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl görüşürüz," ifadelerine yer verdi.

2024 sezonunu toplamda 27 kez podyuma çıkarak kapatan Razgatlıoğlu, bu süreçte 18 birincilik, 7 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Sezonun sonunda genel klasman sıralamasında Toprak Razgatlıoğlu 527 puanla birinci olurken, Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncülüğü elde etti.