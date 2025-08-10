Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Devam Ediyor

Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Sürüyor

FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri'de ikinci gün müsabakalarıyla tüm heyecanı ile devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki organizasyonda, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 32 takım mücadele ediyor.

Turnuvanın en başarılı takımı, İspanya'da düzenlenecek FIBA Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı kazanacak. 240 bin lira toplam para ödülünün dağıtılacağı bu prestijli organizasyonda, birinciye 120 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verileceği duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, AA muhabirine verdiği demeçte, bugün tansiyonu yüksek ve seyir zevki olan maçların gerçekleştirileceğini belirtti. Sağlam, organizasyonun geri dönüşlerinin başarılı olduğunu vurgulayarak, "Bugün ikinci gündeyiz ve elemeler başlıyor. Dün harika geçti. İlimize bu organizasyonu kazandıran Büyükşehir Belediyemiz ve Spor AŞ'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye adına büyük bir vizyon örneği gösterdiler. Türkiye'de bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar detayı düşünülmüş ilk organizasyon diyebilirim. Bizim adımıza da çok keyifli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Turnuva, bugün final maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sonlanacak.

