Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonları Kabakcı’yı Ziyaret Etti

Zadar’daki Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla dönen Kayserili sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:51
Kayserili sporculardan ziyaret ve plaket töreni

Hırvatistan’ın Zadar kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonasından madalyalarla dönen Kayserili sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayserili sporcular Mustafa Yiğit Dur, Hüseyin Emir Cünedioğlu ile antrenörleri Baran Atay ve Cimnastik İl Temsilcisi, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan ziyarette hazır bulundu.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Ali İhsan Kabakcı, ziyaret anısına sporcu ve antrenörlere plaket takdim etti.

Elde edilen başarılar şöyle özetleniyor:

Mustafa Yiğit Dur Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı ve Takım, Genel Tasnif, Yer Aleti ve Atlama Masası kategorilerinde elde ettiği derecelerle toplam 4 madalya ile ülkemizi gururlandırdı.

Hüseyin Emir Cünedioğlu Balkan ikinciliği elde etti ve Takım, Genel Tasnif, Atlama, Paralel ve Barfiks branşlarında toplam 5 madalya kazanarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

