Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonları Kabakcı’yı Ziyaret Etti

Kayserili sporculardan ziyaret ve plaket töreni

Hırvatistan’ın Zadar kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonasından madalyalarla dönen Kayserili sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayserili sporcular Mustafa Yiğit Dur, Hüseyin Emir Cünedioğlu ile antrenörleri Baran Atay ve Cimnastik İl Temsilcisi, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan ziyarette hazır bulundu.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Ali İhsan Kabakcı, ziyaret anısına sporcu ve antrenörlere plaket takdim etti.

Elde edilen başarılar şöyle özetleniyor:

Mustafa Yiğit Dur Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı ve Takım, Genel Tasnif, Yer Aleti ve Atlama Masası kategorilerinde elde ettiği derecelerle toplam 4 madalya ile ülkemizi gururlandırdı.

Hüseyin Emir Cünedioğlu Balkan ikinciliği elde etti ve Takım, Genel Tasnif, Atlama, Paralel ve Barfiks branşlarında toplam 5 madalya kazanarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

ARTİSTİK CİMNASTİK BALKAN ŞAMPİYONASI'NDAN MADALYALARLA DÖNEN SPORCULAR VE ANTRENÖRLERİ KAYSERİ GENÇLİK EV SPOR İLMÜDÜRÜ ALİ İHSANKABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.