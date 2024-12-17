DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,69 0,08%
ALTIN
2.975,56 0,12%
BITCOIN
3.721.317,07 -0,34%

2024 Futbolun En İyileri: Vinicius Junior'dan Tarihi Başarı

FIFA 2024 En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü Vinicius Junior kazanırken, diğer ödüller de sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:38
2024 Futbolun En İyileri: Vinicius Junior'dan Tarihi Başarı

2024 Futbolun En İyileri Belli Oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2024 yılının en iyi futbolcularını belirlemek amacıyla düzenlediği etkinlikte Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü kazandı. Gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi ve 9. kez düzenlenen ödüller, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin Diğer Ödülleri

Ödüller; erkek ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusundan kalecisine, teknik direktörlerden en iyi gollere ve fair-play ödüllerine kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

Bu yılın kazananı olan Vinicius Junior, 24 yaşında, Manchester City'den Rodri ve takım arkadaşı Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu ödülü kazandı. Ayrıca, Vinicius, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı oyuncu olma unvanını da elde etti.

Kadın Futbolunda Öne Çıkan İsimler

Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülünü, Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Aitana Bonmati aldı. Bunun yanı sıra, kadın futbolunda en iyi golü ödüllendiren FIFA Marta Ödülü'nü, adını taşıyan Brezilyalı yıldız Marta kazandı. 38 yaşındaki oyuncu, Jamaika ile olan hazırlık maçında attığı golle bu ödüle layık görüldü.

En İyi Teknik Direktörler

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'i LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan Carlo Ancelotti, yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Kadın futbolunda ise bu ödül, Chelsea ile İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ni kazanan Emma Hayes'e verildi.

Ayrıca, yılın erkek kalecisi ödülü Emiliano Martinez'e, kadın kalecisi ödülü ise Alyssa Naeher'e verildi. FIFA Puskas Ödülü, Premier Lig'de Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'ya gitti.

Kazanılan Diğer Ödüller

FIFA Fair Play Ödülü, Breziya'da yaşanan sel felaketine yardım eden futbolcular arasında yer alan Thiago Maia'ya verildi. Ayrıca, FIFA Taraftar Ödülü, 8 yaşındaki Guilherme Gandra Moura'ya, nadir görülen genetik rahatsızlığına rağmen desteklenen bir Vasco da Gama taraftarı olarak verildi.

2024 Yılının En İyi 11'leri

FIFA ve FIFPro tarafından belirlenen yılın en iyi 11'leri ise şu isimlerden oluştu:

Erkekler

  • Kaleci: Emiliano Martinez
  • Savunma: Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba
  • Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos
  • Forvet: Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Junior

Kadınlar

  • Kaleci: Alyssa Naeher
  • Savunma: Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma
  • Orta saha: Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro
  • Forvet: Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güreş Federasyonu'nda Yeni Başkan Seçimi Yarın
2
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri Tanıtım Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
3
TFF, Trendyol Süper Lig 16. Hafta VAR Kayıtlarını Açıkladı
4
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler'i Geçti: 3-2
5
2024 Futbolun En İyileri: Vinicius Junior'dan Tarihi Başarı
6
Galatasaray, Kale Seyahat ile Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
7
Bursaspor'da Teknik Direktör Batalla ile Yollar Ayrıldı: Başkan Enes Çelik Açıklamalarda Bulundu

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!