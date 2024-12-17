2024 Futbolun En İyileri: Vinicius Junior'dan Tarihi Başarı

2024 Futbolun En İyileri Belli Oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2024 yılının en iyi futbolcularını belirlemek amacıyla düzenlediği etkinlikte Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü kazandı. Gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi ve 9. kez düzenlenen ödüller, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin Diğer Ödülleri

Ödüller; erkek ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusundan kalecisine, teknik direktörlerden en iyi gollere ve fair-play ödüllerine kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

Bu yılın kazananı olan Vinicius Junior, 24 yaşında, Manchester City'den Rodri ve takım arkadaşı Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu ödülü kazandı. Ayrıca, Vinicius, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı oyuncu olma unvanını da elde etti.

Kadın Futbolunda Öne Çıkan İsimler

Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülünü, Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Aitana Bonmati aldı. Bunun yanı sıra, kadın futbolunda en iyi golü ödüllendiren FIFA Marta Ödülü'nü, adını taşıyan Brezilyalı yıldız Marta kazandı. 38 yaşındaki oyuncu, Jamaika ile olan hazırlık maçında attığı golle bu ödüle layık görüldü.

En İyi Teknik Direktörler

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'i LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan Carlo Ancelotti, yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Kadın futbolunda ise bu ödül, Chelsea ile İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ni kazanan Emma Hayes'e verildi.

Ayrıca, yılın erkek kalecisi ödülü Emiliano Martinez'e, kadın kalecisi ödülü ise Alyssa Naeher'e verildi. FIFA Puskas Ödülü, Premier Lig'de Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'ya gitti.

Kazanılan Diğer Ödüller

FIFA Fair Play Ödülü, Breziya'da yaşanan sel felaketine yardım eden futbolcular arasında yer alan Thiago Maia'ya verildi. Ayrıca, FIFA Taraftar Ödülü, 8 yaşındaki Guilherme Gandra Moura'ya, nadir görülen genetik rahatsızlığına rağmen desteklenen bir Vasco da Gama taraftarı olarak verildi.

2024 Yılının En İyi 11'leri

FIFA ve FIFPro tarafından belirlenen yılın en iyi 11'leri ise şu isimlerden oluştu:

Erkekler

Kaleci: Emiliano Martinez

Savunma: Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba

Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos

Forvet: Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Junior

Kadınlar