Aydın'da Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği — 77 Takım, 400 Sporcu

Aydın'da Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler (A-B) kız ve erkek Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları, 77 takım ve 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Rekabet ve Kategoriler

Yarışmalar sonunda Küçükler Erkekler, Küçükler Kızlar, Yıldızlar Erkekler ve Yıldızlar Kızlar kategorilerinde yoğun bir çekişme yaşandı.

Küçükler Erkekler kategorisinde Nazilli Şehit Muhammet Can Sevim Ortaokulu, Küçükler Kızlar kategorisinde Germencik Himmet Condur Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldızlar Erkekler kategorisinde özel bir ortaokul, Yıldızlar Kızlar kategorisinde ise Kuyucak Atatürk Ortaokulu il birincisi oldu.

Ödül Töreni

Organizasyon sonunda dereceye giren okul ve sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından takdim edildi.

