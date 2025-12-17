Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal: 6 Oyuncu Bahis Cezası Aldı

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'dan basın toplantısı açıklamaları

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında kulübün ligdeki konumu, ekonomik yapı, bahis süreci ve stadyum sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dal, hem mevcut tabloyu hem de gelecek planlarını ayrıntılarıyla paylaştı.

Lig durumu ve oyuncu katkıları

Dal, beklenmedik puan kayıplarına rağmen takımın ligin ilk 7 sırasında olduğunu belirtti. Ligin en az gol yiyen 3 takımından biriyiz, bazı şanssızlıklar yaşadık ancak sezon sonunda iyi bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi. Deplasmanda ligin lideri olduklarını, iç sahada aynı başarıyı tam anlamıyla yakalayamadıklarını aktardı.

Öne çıkan oyunculara dair Dal şu bilgileri verdi: Eren Tozlu 10 gole ulaştı. Daha önce bir sezon kiralık gönderilen Mustafa Fettahoğlu bu sezon önemli katkılar sağladı ve takım için değerli bir oyuncu oldu. Hafta sonu Bandırmaspor ile zor bir deplasman maçı, Salı günü kupa maçı ve 28 Aralık’ta Çorum FK maçıyla devre arasına girilecek.

Bahis süreci ve ceza alan oyuncular

Dal, bahis operasyonu nedeniyle 6 oyuncunun ceza aldığını açıkladı ve bu oyunculardan faydalanamadıklarını vurguladı. Ceza alan oyuncuların isimleri şunlar: Mert Önal, Hüsamettin Yener, Cengiz Bayrak, Murat Cem Akpınar, İlkan Sever ve Furkan Özhan.

Mert Önal, Hüsamettin Yener, Cengizhan Bayrak ve Murat Cem Akpınar’ın cezası 25 aralıkta sona eriyor. Sakatlığı bulunan Martin Rodriguez, Çorum FK maçıyla birlikte takıma dönecek. 28 Aralık’ta 1 haftalık devre arası olacak. Transfer döneminde Erzurumspor’a mutlaka transfer yapılacağını, kulübe aidiyet duyacak ve katkı sağlayacak oyuncular alınacağını belirtti. Bazı oyuncuların kiralık gönderilebileceğini de ifade etti. Dal, her hafta 5 altyapı takımının maçlara çıktığını, gelir kalemlerinin bir kısmının buraya aktarıldığını söyledi. Bahis sürecinden sonra TFF bazı kulüplere ek transfer hakkı sağladı.

Soruşturma, sözleşmeler ve gelecek planı

Dal, soruşturma sonrası tüm futbolcuları tek tek aradığını ve sezon sonuna kadar tüm yükümlülükleri üstleneceğini vurguladı. Furkan Özhan bu sezon takımla olmayacak. Sözleşmesi devam eden oyuncuların sözleşmeleri bitene kadar kulüpte kalacaklarını, önümüzdeki sezon kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Stadyum ve sponsorluk sorunları

Stadyumun şehrin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Dal, inşaat sezonunun kısa olduğunu, gecikmelerin sezon kaybına yol açtığını ifade etti. Göğüs sponsorunun ve sırt sponsorunun bulunmadığını, Süper Lig'e çıkılsa bile finansal ve organizasyonel eksikliklerle karşılaşacaklarını anlattı. Dal, Onursal başkan Mehmet Sekmen dışında ciddi bir destek alamadıklarını söyledi.

Mali tablo, dosyalar ve oyuncu ücretleri

Dal, 40 dosya kapattıklarını ve transfer tahtası açılmamış olsaydı yaklaşık 400 milyon TL borç olacağını kaydetti. Bir dosyanın kapanmasının yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirtti. Yerli oyuncular için 85 milyon TL, yabancılarla birlikte toplamda 120 milyon TL peşinat yükümlülüğü bulunduğunu ve bunun 100 milyon TL’sini ödediklerini aktardı. Hiçbir oyuncunun parayı sorun etmediğini, sezon başında Eren Tozlu’ya kazandığı paranın iki katı teklif edilmesine rağmen Erzurumspor’da kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Teknik adam politikası

Dal, borçları kapattıklarını ve yeni bir Erzurumspor oluşturduklarını belirtti. 2016 ile 2025 sezonları arasında 19 teknik direktör değiştirildiğini hatırlatan Başkan, teknik direktör değiştirmenin kısa vadeli çözüm olduğuna inanmadığını, 3 maç sonra ya da 10 maç sonra hoca göndermenin doğru olmadığını ifade etti. Hatalar ve eksikler olabileceğini, ancak kimseye hakaret edilmesine müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Öne çıkan: Kulüp, bahis operasyonu kaynaklı cezalar, stadyum ve sponsorluk eksiklikleri, kapatılan dosyalar ve transfer planları ile önümüzdeki dönemde hareketli bir süreç bekliyor.

