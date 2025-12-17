Beşiktaş ile Dokuz Eylül Üniversitesi İş Birliği: Pilot Takım Protokolü İmzalandı

Beşiktaş Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi İş Birliği ve Pilot Takım Protokolü İmzalandı

İmza töreni, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmazın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol doğrultusunda Beşiktaş Spor Okulları, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait Buca Dokuzçeşmeler Spor Salonu, Buca Merkez Yerleşke Futbol Sahası ve Narlıdere Spor Salonu'nda 4-14 yaş arasındaki çocuklara; futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında teorik ve pratik eğitim verecek. Yetenekli sporcular, pilot takım Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübünde lisanslı oyuncu olarak ardından Beşiktaş Akademisi'ne kazandırılacak.

Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları

"Beşiktaş denince akla ’öz kaynak’ gelir" Törende bir konuşma yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada, şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa eklerken, Beşiktaş’ımızın önümüzdeki 50 yılına katkı sunacak bir vizyonla attığımız adımı perçinlemenin gururunu yaşıyoruz. Bizler göreve geldiğimizde önemli bir söz verdik; ’Beşiktaş’ı hak ettiği zirveye, her alanda taşıyacağız’ dedik. İşte bugün, bu sözün en somut adımlarından birini daha atıyoruz. Beşiktaşımız ile Dokuz Eylül Üniversitemiz arasındaki bu kıymetli dayanışmayı iş birliği ve pilot takım protokolü ile taçlandırıyoruz. Beşiktaş denince akla ’öz kaynak’ gelir. Ancak dünya değişiyor, biz de futbol endüstrisindeki bu değişime ayak uydurmak değil, yön vermek zorundayız. Bu doğrultuda, Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek, bir spor kulübü ile bir üniversitenin en kapsamlı iş birliğini hayata geçirdik. Beşiktaş olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Kooperatifi ile el ele vererek İzmir’de dev bir altyapı hamlesini başlattık ve ’Geleceğin Kartallarını Yetiştirme’ projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, sıradan bir spor okulu veya bir ticari yapı değildir. Merkez Yerleşkesi’nden Balçova’ya, Buca’dan Dokuzçeşmeler’e kadar üniversitenin dört farklı kampüsünde; futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında yüzlerce gencimizi eğitiyoruz. Yönetim tamamen İstanbul’daki Hakkı Yeten ve Süleyman Seba merkezlerimizle entegre şekilde sağlanıyor. Yani İzmir’deki yavrumuz, İstanbul’daki evladımızla aynı eğitimi, aynı disiplini alıyor. Balçova Sağlık Yerleşkemizdeki modern salonlarımızdan, merkez yerleşkemizdeki uluslararası standartlara sahip sahalarımıza kadar her detay, Beşiktaş kalitesine yakışır şekilde dizayn edildi. Gerçekten gurur verici. Buradaki amacımız gençlerimize sadece teknik beceri kazandırmak değil; toplumumuza disiplinli, ahlaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek. Üstelik bu projenin çok kıymetli bir sosyal yönü daha var: Buradan elde edilen gelirle üniversite öğrencilerimize burs fonu oluşturuyoruz. Yani Beşiktaş, sadece sporcu değil, Türkiye’nin aydınlık geleceğini de destekliyor. Yetenekli gençlerimizi ise pilot takımımız Dokuz Eylül Üniversitesi SK üzerinden lisanslayıp, doğrudan Beşiktaş Akademisi’ne kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Dikilitaş ve ekonomik projeler

"Dikilitaş, ekonomik bağımsızlığına atacağımız en sağlam temeldir" Başkan Adalı, Dikilitaş projesinin siyah-beyazlı kulübün ekonomik bağımsızlığı için önemli bir temel taşı olduğuna dikkat çekerek, "Tıpkı İzmir’deki bu güzel tesisler gibi İstanbul Sancaktepe’de de toplam 21 dönüm arsa üzerinde iki farklı tesisi de Beşiktaşımıza kazandırmıştık. Bu tesislerimiz, altyapı faaliyetlerinde bizlere önemli avantajlar sağlayacak. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu projemizin de kurdelesini çok yakında hep birlikte keseceğiz. Durmuyoruz, hız kesmiyoruz. Yine bunlara benzer şekilde diğer bir projemiz olan; Akatlar’daki çok amaçlı spor tesislerimizi de yeni kapasite alanlarıyla büyütüyoruz. O projemizin mimari ve mühendislik uygulama ihalesine de önümüzdeki hafta start veriyoruz. Bunların yanı sıra kulübümüzün ekonomik geleceği için de yatırımlarımız ve planlamalarımız devam ediyor. Bunlardan bir diğeri Dikilitaş Projesi. Dikilitaş’taki arazimiz üzerine inşa etmeye hazırlandığımız bu yatırım, sadece bir inşaat projesi değil, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığına atacağımız en sağlam temeldir. Emlak Konut protokolüyle hayata geçireceğimiz bu proje ile kulübümüzün yıllardır belini büken borç yükünü tamamen sıfırlayacağız. Bu sayede altyapıya, bilime ve spora daha fazla kaynak oluşturan bir Beşiktaş inşa etmenin çabası içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

VAR ve hakem değerlendirmesi

"Yabancı VAR hakemi rasyonel bir gerekliliktir" Yabancı VAR hakemi taleplerinin bir gereklilik olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, "Bilimde esas olan ’doğruluk’ ve ’objektiflik’ ilkelerinin, ne yazık ki yeşil sahalarda zaman zaman sekteye uğradığını üzülerek görüyoruz. Sözü uzatmadan, oynadığımız bazı müsabakalarda, futbolun doğasına ve adalet duygusuna ters düşen, teknolojinin imkanlarına rağmen izahı güç olan kararlarla karşılaşmak; sadece Beşiktaş’ın değil, Türk futbolunun marka değeri adına düşündürücüdür. Beşiktaş’ın sahadaki emeğinin, sübjektif yorumlarla gölgelenmesi kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bizim isyanımız bir ayrıcalık talebi değil, sadece adalet ve standart arayışıdır. Hakem kararlarındaki standart sapmaların minimize edilmesi şarttır. Bu nedenle yabancı VAR hakemi talebimiz duygusal bir refleks değil, sistemin güvenilirliğini sağlamak adına rasyonel bir gerekliliktir. Sahadaki sonucu, VAR odasındaki yorumlar değil; sporcuların performansı belirlemelidir. Beşiktaş’ın nezaketi, haksızlıkları kabulleniş olarak algılanmamalıdır. Bizler burada gençlerimiz için bilim ve gelecek üretmeye çabalarken; Beşiktaş’ın haklarını da hukuk ve ciddiyet çerçevesinde, kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında iş birliği ve pilot takım protokolü imzalandı.