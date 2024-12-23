2024 Gran Fondo Sezonu Tamamlandı: Bisiklet Ailesi Büyümeye Devam Ediyor

Gran Fondo 2024 Sezonu Tamamlandı

Gran fondo amatör yol bisikleti organizasyonlarında 2024 sezonu başarıyla tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca 7 şehirde toplam 10 gran fondo organizasyonu düzenlendi.

Sezon boyunca mücadele eden sporcular arasında 2 bin 260'ı yalnızca 1 yarışta pedal çevirdi. Bunun yanı sıra 35 sporcu, 6 veya daha fazla yarışta yer aldı.

Başkan Müftüoğlu'ndan Değerlendirme

Gran fondo sezonunu değerlendiren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonların gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Müftüoğlu, bisiklet ailesinin giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Antalya, İzmir, Muğla, Ankara, Bursa, Samsun ve Denizli olmak üzere 7 ilde 10 gran fondo organizasyonu düzenlendi. Toplam 3 bin 760 sporcumuz kısa veya uzun parkurda mücadele etti. Katılımcılarımızın 3 bin 39636467'si kısa parkuru, yüzde 33'ü ise uzun parkuru tercih etti. 2025 sezonunda lider formasıyla ödüllendirilecek sporcular, gran fondo yarışlarında bu formayı taşıyacak."