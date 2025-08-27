Türkiye 3-0 Kanada'yı Yenip E Grubu'nu Lider Bitirdi — Santarelli: Son 16 Hedefimizdi

Türkiye, Kanada'yı 3-0 Mağlup Edip E Grubu'nu Lider Tamamladı

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı. Karşılaşma sonrası takımın Başantrenörü Daniele Santarelli, hedefledikleri noktaya ulaştıkları için memnuniyetini dile getirdi.

Santarelli: "Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum"

Maçın ardından AA muhabirine konuşan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, grubun üçüncü maçını set vermeden kazanmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Santarelli, "Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum. Bu bizim için ilk hedefti. Bunun için çok büyük bir şansımız olduğunu biliyorduk. İyi bir voleybol oynamak ve maçları kazanmak istedik. Maçları set vermeden kazanmak kolay değildi. Ancak iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Santarelli, son 16 turunda Türkiye'nin Slovenya ile eşleştiğini anımsatarak, "Slovenya grupta iyi voleybol oynadı. ABD'yi de Çekya'yı da zorladılar. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz ve onlara karşı oynamak kolay olmayacak. Eğer onlara doğru şekilde yaklaşır, doğru bir oyun ortaya koyarsak kazanabiliriz. Ama kötü bir şekilde yaklaşırsak, çok büyük risk almış oluruz." dedi.

Federasyon Başkanı Üstündağ: "Grubun favorisi Türkiye'ydi"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise grubun favorisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Üç net galibiyet aldık. Olması gereken de buydu. Bundan sonra telafisi olmayan maçlara bakacağız. Son 16 turunda Slovenya ile oynayacağız. İnşallah Slovenya'yı geçince ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacağız. Maç maç düşünüp, yarı final, final görmek istiyoruz. Yolun sonunu güzel sonuçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Eda Erdem: "Oynadığımız oyundan keyif almaya başladık"

Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'a gelirken takım içinde iyi bir başlangıç yapma hedefiyle geldiklerini belirtti. Eda Erdem, "Üçte üçle grup etabını bitirmek çok önemli. Takım olarak tabii ki eksiklerimiz var. Biz bu eksiklerimizi her geçen gün beraber oynayarak kapatmaya çalışıyoruz. Güzel olan şu oynadığımız oyundan keyif almaya başladık. Saha içinde herkesin yüzü gülüyor. Şimdi son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Artık o maça odaklanacağız. O da bizim için zorlu bir maç olacak. Onlar da grup etabında güzel karşılaşmalar çıkardılar. Takım olarak keyifler yerinde. Bundan sonra hedefe kenetlenmiş durumdayız. Maç maç gidip elimizden gelenin en iyisini yapıp, önce 16 turunu geçip sonra çeyrek finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz."

Eda Erdem, Tayland'da ilk kez forma giydiğinin hatırlatılması üzerine de "Onları ben de çok özledim. Bu formayı da çok özledim. Ama hasret bitti. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma saha içinde saha dışında yapabileceğim en büyük katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Umarım bu yükselen ivmemiz artarak devam eder." diye konuştu.

Aslı Kalaç: "Artık telafisi olmayan maçlar başladı"

Aslı Kalaç ise gruptaki üç maçı set vermeden kazandıkları için memnuniyetini dile getirerek, "Grup aşamasını bitirdik. Artık çok kritik, dönüşün olmadığı maçlara geliyoruz. Bu saatten itibaren tüm odağımız orada olacak. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Gerçekten ülkemize madalya, inşallah da kupa getirmek istiyoruz. Yarından itibaren Bangkok'ta olacağız. Bundan sonra orada devam edeceğiz. Çok güzel bir atmosfer olacak. Orada inanılmaz Türk taraftarı var. Onları da maça bekliyoruz."

Türkiye şimdi son 16 turunda Slovenya ile eşleşti; hedef çeyrek final ve ardından daha ileriye taşıyacak adımları maç maç düşünerek atmak.