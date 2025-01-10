Yağlı Güreşte İlgi 2025'te Artacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan Umut Verici Açıklamalar

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 2025 yılında yağlı güreşe olan ilginin artacağına dair açıklamalarda bulundu. Türkiş, Türkiye Yağlı Güreşler Ligi'nin heyecan düzeyinin yüksek olması nedeniyle ilginin daha da güçlendiğini ifade etti.

2025 Sezonu Beklentileri

Başkan Türkiş, başpehlivan Enes Doğan ile birlikte AA muhabirine 2025 yılı için hedeflerini açıkladı. Her yıl daha iyiye gitmeyi planladıklarını belirten Türkiş, "Bu sezon, geçtiğimiz sezondan çok daha güzel oldu. Her açıdan daha iyiydi. İnşallah gelecek sezon da bu sezondan daha iyi olacak" dedi.

Türkiş, 2025 sezonunda bazı yenilikler gerçekleştireceklerini de vurgulayarak, "Yağlı güreş, güreş dalları içerisinde en popüler olanı. İlk üçte yer alan bir popülerliğe sahip. Yağlı güreşin hak ettiği değeri tam alamadığını görüyoruz. Bu ligle birlikte ivmeyi artırdık" şeklinde görüş belirtti. İzleyicilerin beklentileri doğrultusunda yeniliklerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Enes Doğan'dan Önemli Mesajlar

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu şampiyonu başpehlivan Enes Doğan, elde ettiği başarının kendisini mutlu ettiğini açıkladı. Yağlı güreşin, futbol kadar talep görmesi durumunda daha iyi yerlere gelebileceğini belirten Doğan, "Bu ligle birlikte yağlı güreşin Türkiye'de daha çok tanınacağına inanıyorum" dedi. Yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini ve kampa girdiklerini de sözlerine ekledi.