Çayırova'lı Yağmur Yeyin, Trabzon'da 4 Madalya Kazandı

Vedia Nil Apak Anısına Finallerde Çayırova'dan İki Sporcu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yeyin, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Ligi Finallerinde toplam 4 madalya kazanarak müsabakaları tamamladı.

Bin 178 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finallerinde Çayırova Belediyesi’ni iki sporcu temsil etti.

Turnuvadaki sonuçlara göre, Yağmur Yeyin 100 metre kelebek ve 50 metre kelebek stillerinde Türkiye üçüncüsü olarak iki gümüş madalya kazandı. Aynı sporcu 200 metre karışık ve 50 metre serbest yarışlarında Türkiye dördüncüsü olarak iki bronz madalya elde etti.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nden Hesna Zeren Turali ise 200 metre karışıkta Türkiye 10’uncusu ve 200 metre kurbağalamada Türkiye 12’ncisi oldu.

