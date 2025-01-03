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2024 Hafta Sonu Basketbol Programı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:07
2024 Hafta Sonu Basketbol Programı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maçları

Türkiye Basketbol Liglerinde Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı aşağıdaki gibidir:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol – Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray – Manisa Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Bursaspor Yörsan – Mersinspor (TOFAŞ)

5 Ocak Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
20.30 Karşıyaka – Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

6 Ocak Pazartesi:
18.00 Bahçeşehir Koleji – TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.30 Yalovaspor Basketbol – Darüşşafaka Lassa (Yalova 90. Yıl)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
14.00 BOTAŞ – Bodrum Basketbol (Ankara)
15.00 Nesibe Aydın – Emlak Konut (TOBB ETÜ)
16.00 Beşiktaş – ÇBK Mersin (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring – Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

5 Ocak Pazar:
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor – OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:
15.00 Çayırova Belediyesi – Esenler Erokspor (Çayırova)

Yarın:
13.30 OGM Ormanspor – İstanbul Ankaspor (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Pizzabulls Co Basket – iLab Basketbol (Küçükçekmece Halkalı)
16.30 Fenerbahçe Koleji Novotel – Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 Çağdaş Bodrumspor – Konya Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)

5 Ocak Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol – Carpartner TED Ankara Kolejliler (Karataş Şahinbey)
15.00 Harem Spor – Trabzonspor (Beylikdüzü)
17.00 Kapaklı Spor – MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

6 Ocak Pazartesi:
19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor – Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Kurtdereli)

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