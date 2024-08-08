2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleşti

2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Tamamlandı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası, Yalova'da sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte iki gün boyunca kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Sporcular Yalova'da Yarıştı

Şampiyonada, Türkiye'nin 14 ilinden 130'u erkek, toplamda 250 sporcu yer aldı. Erkek kategorisinde kazananlar şu şekilde sıralandı:

26 kg: Yusuf Keser - Bursa

Yusuf Keser - Bursa 30 kg: Serkan Taşkın - Sinop

Serkan Taşkın - Sinop 34 kg: Boran Kasım - Batman

Boran Kasım - Batman 38 kg: Baran Çelik - Bursa

Baran Çelik - Bursa 42 kg: Bilal Mert Köse - Sakarya

Bilal Mert Köse - Sakarya 46 kg: Yağız Alp Şahbaz - Denizli

Yağız Alp Şahbaz - Denizli 50 kg: Ensar Balta - Malatya

Ensar Balta - Malatya 55 kg: Arda Can Gökgöz - Sinop

Arda Can Gökgöz - Sinop 60 kg: Mahir Güney Özkurt - Ankara

Mahir Güney Özkurt - Ankara 60 kg: Baybars Ali Akpınar - Bilecik

Kadın kategorisinde ise;

24 kg: Belinay Ekmekçi - Kırşehir

Belinay Ekmekçi - Kırşehir 28 kg: Simay Kısa - Sinop

Simay Kısa - Sinop 32 kg: Hümeyra Topal - Bursa

Hümeyra Topal - Bursa 36 kg: Eslem Öztopaloğlu - Sakarya

Eslem Öztopaloğlu - Sakarya 40 kg: Hatice Nil Doğan - Kırşehir

Hatice Nil Doğan - Kırşehir 44 kg: Mina Zeynep Gürkan - Sinop

Mina Zeynep Gürkan - Sinop 48 kg: Yağmur Temur - Bursa

Yağmur Temur - Bursa 52 kg: Duru Altın - Bilecik

Duru Altın - Bilecik 57 kg: Azime Buğlem Şahin - Bursa

Azime Buğlem Şahin - Bursa +57 kg: Ayşegül Ayık - Kırşehir

Kuraş Asbaşkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kuraş, Türklerin ata sporudur. Güreş kelimesinin kökeni kuraştan gelmektedir. Burada yapılan Türkiye Şampiyonası, minik sporcuları gelecekte yıldız yapacaktır. Önümüzdeki Kasım ayında dünya şampiyonasına hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.