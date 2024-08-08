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2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleşti

Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası, genç sporcuların katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:02
2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleşti

2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Tamamlandı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası, Yalova'da sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte iki gün boyunca kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Sporcular Yalova'da Yarıştı

Şampiyonada, Türkiye'nin 14 ilinden 130'u erkek, toplamda 250 sporcu yer aldı. Erkek kategorisinde kazananlar şu şekilde sıralandı:

  • 26 kg: Yusuf Keser - Bursa
  • 30 kg: Serkan Taşkın - Sinop
  • 34 kg: Boran Kasım - Batman
  • 38 kg: Baran Çelik - Bursa
  • 42 kg: Bilal Mert Köse - Sakarya
  • 46 kg: Yağız Alp Şahbaz - Denizli
  • 50 kg: Ensar Balta - Malatya
  • 55 kg: Arda Can Gökgöz - Sinop
  • 60 kg: Mahir Güney Özkurt - Ankara
  • 60 kg: Baybars Ali Akpınar - Bilecik

Kadın kategorisinde ise;

  • 24 kg: Belinay Ekmekçi - Kırşehir
  • 28 kg: Simay Kısa - Sinop
  • 32 kg: Hümeyra Topal - Bursa
  • 36 kg: Eslem Öztopaloğlu - Sakarya
  • 40 kg: Hatice Nil Doğan - Kırşehir
  • 44 kg: Mina Zeynep Gürkan - Sinop
  • 48 kg: Yağmur Temur - Bursa
  • 52 kg: Duru Altın - Bilecik
  • 57 kg: Azime Buğlem Şahin - Bursa
  • +57 kg: Ayşegül Ayık - Kırşehir

Kuraş Asbaşkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kuraş, Türklerin ata sporudur. Güreş kelimesinin kökeni kuraştan gelmektedir. Burada yapılan Türkiye Şampiyonası, minik sporcuları gelecekte yıldız yapacaktır. Önümüzdeki Kasım ayında dünya şampiyonasına hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler...

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler...

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler...

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler...

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.⁠ ⁠Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

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