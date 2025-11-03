Erol Bulut: Kulüpten Bilgiler Nuri Şahin’e Sızdırıldı

Erol Bulut, kulüpteki bir kişinin Başakşehir maçından önce taktik bilgileri Nuri Şahin ve diğer rakiplere aktardığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:28
Maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bulut, maçın zorluk derecesine vurgu yaparak, "Bizim için kazanmak, puan ya da puanlar almak çok önemliydi. Hafta içi oynadığımız kupa maçından sonra aldığımız iyi morallerle bu maçı kazanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı. İlk yarıda rakibin 2-3 gol pozisyonuna girdiğini, takımın başlangıçta tedirgin olduğunu ve uzun süre galibiyet alınamadığında güvenin zedelendiğini belirtti. İkinci yarıda ise özgüvenin geri kazanıldığını, "İkinci golü de attık, ofsayt olarak değerlendirildi. Takım karakter gösterdi. Takım ruhu gösterdiler." sözleriyle ekledi.

İçeriden bilgi sızdırma iddiası

Bulut, en dikkat çekici açıklamasında kulüp içinden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: "Geçen haftadan başlayan bir sorun, galibiyet sonrası bu konuyla ilgili daha rahat konuşabiliriz. Puan alamasaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce kulübün içerisinde olan birisi bütün bilgileri rakip takıma aktarmış. Nuri hocaya aktarmış."

Bulut, sızdırılan bilgilerin taktiği, topa karşı nasıl oynanacağı ve hücum planlarını içerdiğini, aynı bilgilerin Eyüpspor tarafına da ulaştığını söyledi. Konuya sert tepki gösteren Bulut, "Kulübün içerisinde ekmeğini yiyip ihanet eden kişileri kulüpten uzaklaştırmamız lazım. Ben özellikle kim olduğunu ortaya çıkarmak için kim olduğunu takip edeceğim. Birkaç gelen haber var." diye konuştu ve devamında, "O kişiyi en yakın zamanda bulacağız ve tesise bir daha ayak basmayacak." ifadelerini kullandı.

Takım morali ve fiziksel durum

Uzun süre galibiyet alamamanın oyuncular üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Bulut, "Kendine inancını kaybediyor, takım arkadaşına inancını kaybediyor. Ayağına top geldiğinde tedirgin oluyor." dedi. Takımdaki eksiklikleri detaylandırmak istemediğini belirten Bulut, fiziksel seviyeyi yükseltmenin önemine dikkat çekti ve "Futbol fiziksel bir oyun. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olmazsanız ligde işiniz zor." sözlerini kullandı.

Bulut ayrıca oyuncuların verilerinin tutulduğunu, antrenman ve maçlarda takip ettiklerini belirterek bunun sonuç ne olursa olsun dile getirileceğini ifade etti: "Futbolda sadece teknik, taktik durumlar yeterli olmuyor. Fiziksel durumunuz iyi değilse her ligde problem yaşarsınız."

