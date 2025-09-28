Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nda Zeren Spor Şampiyon

Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da tamamlandı

Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası sona erdi. Organizasyon, Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda merhum Ahmet Göksu anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Finalde çekişmeli maç: Zeren Spor şampiyon

Günün son karşılaşmasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor Eker'i setlerde 25-23, 23-25, 25-13, 22-25 ve 15-12'lik skorlarla 3-2 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupası, merhum Ahmet Göksu'nun kızı İldem Sevsay tarafından takdim edildi.

Diğer karşılaşma sonuçları

Developres Rzeszow - Beşiktaş: 3-0

SC Potsdam - Maritza Plovdiv: 0-3