DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahiplerini Buldu

Golbol Kadın Milli Takımı ve yüzücü Kuzey Tunçelli, 2024 Mustafa Koç Spor Ödülü'nü kazandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:21
2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahiplerini Buldu

2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 yılına ait Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü, Golbol Kadın Milli Takımı ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye layık görüldü. Bu ödül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile düzenleniyor ve bu yıl 8. kez sahiplerini buldu.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün Anlamı

Ödül, Mustafa Vehbi Koç’un spor alanındaki mirasını ve vizyonunu yaşatmayı amaçlıyor. 2024, Türkiye'nin Olimpiyatlara katılımının 100. yılı olma özelliği taşıyor ve bu nedenle bu yılki ödülün sahipleri oldukça özel bir anlam taşıyor.

Ödül Töreninde Önemli Açıklama

Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülün geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Caroline Koç, "Artık Mustafa Koç Spor Ödülü'nü her yıl olimpik ve paralimpik branşlarda birer takım, sporcu veya kuruluşa verme kararı aldık. Bu kapsamda gerekli düzenlemeleri de gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor
3
Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Galibiyet İstiyor
4
Hacettepe Üniversitesi ve Gençlik Bakanlığı'ndan Dopingle Mücadele Protokolü
5
2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahiplerini Buldu
6
Türkiye-Karadağ Maçında İtalyan Hakem Daniele Chiffi Görev Alacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak