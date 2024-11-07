2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahiplerini Buldu

2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 yılına ait Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü, Golbol Kadın Milli Takımı ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye layık görüldü. Bu ödül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile düzenleniyor ve bu yıl 8. kez sahiplerini buldu.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün Anlamı

Ödül, Mustafa Vehbi Koç’un spor alanındaki mirasını ve vizyonunu yaşatmayı amaçlıyor. 2024, Türkiye'nin Olimpiyatlara katılımının 100. yılı olma özelliği taşıyor ve bu nedenle bu yılki ödülün sahipleri oldukça özel bir anlam taşıyor.

Ödül Töreninde Önemli Açıklama

Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülün geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Caroline Koç, "Artık Mustafa Koç Spor Ödülü'nü her yıl olimpik ve paralimpik branşlarda birer takım, sporcu veya kuruluşa verme kararı aldık. Bu kapsamda gerekli düzenlemeleri de gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.