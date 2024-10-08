2024 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

2024 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da Gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2024 faaliyet programı kapsamında başarıyla sona erdi. Organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve 20 kulüpten 46 sporcu, zorlu mücadeleler sonucunda şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

Şampiyonluk Dereceleri

Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen dereceler ise şu şekilde listelendi:

Klasik Yay Erkek Açık

Sadık Savaş (İstanbul Büyükşehir Belediye) Mustafa Çevik (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor) Alptekin Köprülü (Ankara Ferdi)

Klasik Yay Kadın Açık

Ayşe Nur Güney (Batman Ferdi) Merve Nur Eroğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Yağmur Şengül (İstanbul Büyükşehir Belediye)

Makaralı Yay Erkek Açık

Bülent Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediye) Erdoğan Aygan (İstanbul Büyükşehir Belediye) Alper Tutal (Manisa Ferdi)

Makaralı Yay Kadın Açık

Büşra Fatma Ün (Göztepe SK) Öznur Cüre Girdi (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Yeliz Dedeoğlu (Manisa Ferdi)

Erkek W1 Açık

Yiğit Caner Aydın (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Bahattin Hekimoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Şehit Kemikkıran (Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü)

Antalya'da 20 kulüpten 46 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

Antalya'da 20 kulüpten 46 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

Antalya'da 20 kulüpten 46 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

Antalya'da 20 kulüpten 46 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

Antalya'da 20 kulüpten 46 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.