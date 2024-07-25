2024 Paris Olimpiyat Oyunları Başlıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Hazırlık

Dünyanın dört bir yanından spor severlerin merakla beklediği 2024 Olimpiyat Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak. Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan olimpiyatlar, Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilecek açılış töreniyle taçlanacak.

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreni (TSİ) 19.30'da başlayacak. Şovun sanat yönetmenliğini Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly üstleniyor. Sporcuları taşıyan tekneler, Austerlitz Köprüsü'nden başlayarak Eyfel Kulesi'ne kadar 6 kilometrelik bir geçit töreni yapacak. Bu olay, olimpiyatlara tarihindeki en büyük izleyici kitlesini çekmesi beklenen tören olacak.

Katılım ve Branşlar

Toplamda 204 ülkeden 10,500 sporcunun yer alacağı oyunlarda, 32 branşta 48 farklı disiplin için madalya mücadelesi verilecek. Bu yıl karate ve beyzbol gibi branşlar programdan çıkarılırken, breakdans ilk kez olimpiyatta yer alacak.

Türkiye'nin Temsili

Türkiye, 54 kadın ve 48 erkek sporcu ile toplam 102 sporcu ile bu yıl mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı dışında, yalnızca bireysel sporcular katılacak. Açılış töreninde Türk bayrağını, Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak.

Tarihî Bir Dönem

Paris, 1900 ve 1924 yıllarından sonra üçüncü kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak. Bu, Paris’in en fazla olimpiyat düzenleyen şehirler arasında Londra ile aynı seviyeye ulaşmasını sağlayacak.

Özel Katılımlar ve Kurallar

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris 2024'te 36 mülteci sporcunun da yer alacağını duyurdu. Ayrıca, Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak katılabilecek; ancak devlet yetkilileri oyunlara davet edilmeyecek.

Cinsiyet Eşitliği ve Madalyalar

2024 Olimpiyat Oyunları, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ilk olimpiyat olacak. Ayrıca, madalyalarda Paris’in simgesi olan Eyfel Kulesi’nden alınan parçalar kullanılarak tasarlanmış olup, toplam 5,084 madalya dağıtılacak.