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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 18 Milli Sporcu Mücadele Edecek

Yarın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 18 milli sporcu çeşitli branşlarda elemelerde yarışacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:31
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 18 Milli Sporcu Mücadele Edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Başlama Zamanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları yarın itibarıyla 18 milli sporcunun mücadele vereceği etkinliklerle başlayacak. Kendini gösterme fırsatı bulacak sporcular, çeşitli branşlarda performans sergileyecek.

Artistik Cimnastik Yarışmaları

Artistik cimnastik dalında, Bercy Arena’da takımla ve bireysel elemeler gerçekleştirilecek. Milli sporcular Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı (TSİ) 21.00'de serilerini sunacak.

Atıcılık Elemeleri

10 metre havalı tabanca kategorisinde Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde, İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan (TSİ) 10.00'da elemelerde yarışacak.

Boks Müsabakaları

North Paris Arena'da kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş (TSİ) 21.00'de Büyük Britanya'dan Charley Davison ile, Gizem Özer (TSİ) 21.48'de İtalya'dan Alessia Mesiano ile karşılaşacak. Erkekler 80 kiloda ise Kaan Aykutsun (TSİ) 23.08'de İtalya'dan Salvatore Cavallaro ile ringe çıkacak.

Eskrim ve Judo Elemeleri

Eskrim kılıç kategorisinde Grand Palais'de Enver Yıldırım (TSİ) 13.55'te İtalyan Luca Curatoli ile karşılaşacak. Ayrıca, Champ de Mars Arena'da kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder son 32 turunda Fransız Shirine Boukli ile, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ise (TSİ) son 16 turunda rakibiyle tatamiyi paylaşacak.

Kürek ve Masa Tenisi Yarışmaları

Kürek tek çiftede Elis Özbay, Vaires Sur Marne Nautical'da (TSİ) 11.12'de elemelerde yarışacak. Masa tenisinde ise South Paris Arena'da Sibel Altınkaya (TSİ) 23.15'te Lüksemburglu Ni Xia Lian ile mücadele edecek.

Yüzme Seçmeleri

Yüzme branşında ise Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilecek 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, (TSİ) 12.00'de başlayacak seçmelerde yarışacak.

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