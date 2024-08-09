Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024 Paris Olimpiyatları: Halterde Altın Madalya Bulgar Atlete

Paris 2024'te erkekler 89 kiloda Karlos May Nasar, altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:59
2024 Paris Olimpiyatları: Halterde Altın Madalya Bulgar Atlete

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Halter Müsabakaları

Erkekler 89 Kiloda Madalyalar Dağıtıldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında erkekler 89 kiloda önemli anlar yaşandı. South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Bulgar halterci Karlos May Nasar, üstün performansıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada ikinciliği elde eden Kolombiyalı Yeison Lopez gümüş madalya kazanırken, İtalyan sporcu Antonino Pizzolato ise bronz madalya ile kürsüyü tamamladı.

Bu sonuçlarla beraber Karlos May Nasar, Bulgaristan adına büyük bir başarıya imza atmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı