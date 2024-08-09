2024 Paris Olimpiyatları: Halterde Altın Madalya Bulgar Atlete

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Halter Müsabakaları

Erkekler 89 Kiloda Madalyalar Dağıtıldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında erkekler 89 kiloda önemli anlar yaşandı. South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Bulgar halterci Karlos May Nasar, üstün performansıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada ikinciliği elde eden Kolombiyalı Yeison Lopez gümüş madalya kazanırken, İtalyan sporcu Antonino Pizzolato ise bronz madalya ile kürsüyü tamamladı.

Bu sonuçlarla beraber Karlos May Nasar, Bulgaristan adına büyük bir başarıya imza atmış oldu.