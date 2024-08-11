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2024 Paris Olimpiyatları: Kadınlar Sutopu Finalinde İspanya Altın Madalyayı Kaptı

İspanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar sutopu finalinde Avustralya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:59
2024 Paris Olimpiyatları: Kadınlar Sutopu Finalinde İspanya Altın Madalyayı Kaptı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Heyecan Dolu Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sutopu final müsabakasında İspanya, Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Final Mücadelesinin Detayları

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen finalde, İspanyol takımı, Avustralya'yı 11-9'luk bir skorla yenerek altın madalya kazandı. İlk periyotta takımlar 2-2 beraberlik ile geçerken, ikinci periyotta İspanya, 3-2'lik üstünlük sağladı.

Üçüncü ve Dördüncü Periyot

Üçüncü periyotta İspanya, skoru 7-5'e taşıdı ve maçı 11-9'luk skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bronz madalya için mücadele eden ABD ve Hollanda arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. ABD, ilk periyodu 3-2, ikinci periyodu 7-3 ve üçüncü periyodu 9-6 önde tamamladı. Ancak son periyot Hollanda'nın etkili oyunuyla geçildi ve Hollanda, 11-10’luk skorla bronz madalyayı kazanmayı başardı.

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