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2024 Paris Olimpiyatları: Sakura Motoki Altın Madalyayı Kazandı

Sakura Motoki, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 62 kg güreş finalinde altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:40
2024 Paris Olimpiyatları: Sakura Motoki Altın Madalyayı Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında kadınlar 62 kilo final karşılaşmaları gerçekleşti.

Sakura Motoki'nin Zaferi

Champ de Mars Arena'da düzenlenen finalde, Japon sporcu Sakura Motoki, Ukraynalı rakibi Iryna Koliadenko'yu 12-1 gibi net bir skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalya Dağılımı

Gümüş madalya Ukraynalı sporcu Iryna Koliadenko'ya giderken, bronz madalyalar ise, Kanadalı Ana Paula Godinez Gonzalez'i yenen Norveçli Grace Jacob Bullen ile Moğolistanlı Orkhon Purevdorj'u geçen Kırgızistanlı Aisuluu Tynybekova'ya verildi.

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