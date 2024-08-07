2024 Satranç Türkiye Kupası’nda Şampiyon Uğur Uysal

2024 Satranç Türkiye Kupası’nda Kazanan Belli Oldu

2024 yılı itibarıyla düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, büyük bir rekabet sonucunda sonlandırıldı. Uğur Uysal, bu prestijli organizasyonda birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli ilinde yer alan Pamukkale Satranç Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya toplamda 59 ilden 663 sporcu katıldı. Her yaştan sporcu 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verdi.

Öne Çıkan Performanslar

Şampiyon Uğur Uysal, turnuvayı başarıyla tamamlayarak birinciliği elde etti. Turnuvanın ikincisi Miraç Melih Topuz, üçüncüsü ise uluslararası usta Umut Erdem Gündüz oldu. Dördüncülüğüyse Enes Yusuf Maruflu elde etti.

Önemli Bir Başarı

Türkiye Kupası’nın ilk dördünde yer alan sporcular, önümüzdeki Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bu başarı, sporcuların kariyerlerinde yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor.