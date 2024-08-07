Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024 Satranç Türkiye Kupası’nda Şampiyon Uğur Uysal

Uğur Uysal, 2024 Satranç Türkiye Kupası’nı kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:41
2024 Satranç Türkiye Kupası’nda Şampiyon Uğur Uysal

2024 Satranç Türkiye Kupası’nda Kazanan Belli Oldu

2024 yılı itibarıyla düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, büyük bir rekabet sonucunda sonlandırıldı. Uğur Uysal, bu prestijli organizasyonda birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli ilinde yer alan Pamukkale Satranç Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya toplamda 59 ilden 663 sporcu katıldı. Her yaştan sporcu 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verdi.

Öne Çıkan Performanslar

Şampiyon Uğur Uysal, turnuvayı başarıyla tamamlayarak birinciliği elde etti. Turnuvanın ikincisi Miraç Melih Topuz, üçüncüsü ise uluslararası usta Umut Erdem Gündüz oldu. Dördüncülüğüyse Enes Yusuf Maruflu elde etti.

Önemli Bir Başarı

Türkiye Kupası’nın ilk dördünde yer alan sporcular, önümüzdeki Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bu başarı, sporcuların kariyerlerinde yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı