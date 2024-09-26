2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Başlıyor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Düzenleniyor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, yarın Bursa'da başlamak üzere hazırlanıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik üç gün sürecek ve adrenalin dolu mücadelelere sahne olacak.

Yarış Detayları

Organizasyonda 4 farklı sınıfta toplamda 36 araç ve 72 sporcu yer alacak. Yarın saat 15.30'da Bursa Aloft Hotel önünde gerçekleştirilecek olan seremonik start ile start alacak olan yarış, dayanıklılığın ön plana çıktığı zorlu etaplarla devam edecek.

Etapların Geçiş Yolları

Yarış boyunca sporcular, Demirtaşpaşa göleti, Avdancık ve Seçköy bölgelerinde bulunan etapları geçecekler. Etaplar, 120 metre ile 1000 metre rakım arasında değişen yüksekliklerde yer alıyor.

Ödül Töreni

Etkinlik, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Vakıf Bera Spor Tesisi önünde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.