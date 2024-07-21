2024 Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de Tamamlandı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de Gerçekleşti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, Düzce'de başarıyla tamamlandı. Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) iş birliği ile, ICRYPEX'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Yarışa Yoğun İlgi

"Baja Prusias" adı altında düzenlenen yarışa toplam 54 sporcu ve 27 araç katıldı. Zorlu parkurlarda 457 kilometre mesafe kat edilen şampiyonanın final etabı, Samandere mevkisinde gerçekleştirildi.

Ödül Töreni ve Katılımcıların Başarısı

Şampiyona, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Otomobil, Sınıf SSV, Sınıf 4, Sınıf 3 ve Sınıf 2 kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı gibi önemli isimlerin elinden aldılar.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, Baja Rallisi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek, "Adrenalin bazlı ve oldukça riskli bir spor. 2 günlük etaplar boyunca hiçbir arkadaşımızın burnunun kanamaması bizler için büyük bir teselli." şeklinde konuştu.

2024 Türkiye Baja Şampiyonası, spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı ve Düzce'nin otomobil sporlarındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası, son gün etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.