Elazığ'da Okul Sporları: 4 Branşta Kıyasıya Müsabakalar

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları müsabakaları, farklı branşlarda yoğun katılım ve yüksek rekabetle sona erdi.

Yüzmede Rekabet ve Centilmenlik Ön Plandaydı

Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Yüzme Müsabakaları, Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 37 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 75 sporcu katıldı. Sporcuların centilmence mücadeleleri izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bowlingde 7 Takım Yarıştı

Okul Sporları Bowling Müsabakaları, 7 takımın katılımıyla yapıldı. Organizasyon, branş çeşitliliği açısından okul sporlarına önemli katkı sağladı.

Voleybolda 26 Takım Kıyasıya Mücadele Etti

Okul Sporları Voleybol Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlendi. Turnuvada toplam 26 takım mücadele etti ve yüksek rekabet seviyesi dikkat çekti.

Basketbolda Gençlerin Performansı Öne Çıktı

Okul Sporları Basketbol Gençler A müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynandı. 12 takım ve toplam 150 sporcunun katıldığı müsabakalar, genç sporcuların öne çıkan performanslarına sahne oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri takdim edilmesinin ardından heyecan sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Farklı branşlarda düzenlediğimiz bu organizasyonlarla spor kültürünü tabana yaymayı, yetenekli sporcularımızı erken yaşta keşfetmeyi ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi hedefliyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ'DA 4 BRANŞTA MÜSABAKALAR SONA ERDİ