Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da gol arayışında önemli fırsatlar buldu ancak fileler havalanmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakika: Keita’nın şutunda meşin yuvarlak Kranevitter’in eline çarptı. Ardından VAR’dan gelen tavsiye üzerine hakem Çağdaş Altay pozisyonu inceledi.

11. dakika: İncelemesini tamamlayan Çağdaş Altay, elle oynama öncesinde Serdar Dursun’un Atakan’a faul yaptığı gerekçesiyle oyunun serbest vuruşla yeniden başlamasına hükmetti.

16. dakika: Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Agyei’nin uzak direğe plase vuruşu her iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında altıpas önünde topu önünde bulan Serdar’ın ağlara giden şutunu Esgaio son anda çeldi.

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Doh, Serginho, Berkay Özcan, Johnson, Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Petkovic, Tarkan Serbest, Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Syrota, Nonge, Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Balogh, Show (Kocaelispor)

