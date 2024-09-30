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2024 Türkiye Drone Yarışı Finalinde Türk Sporcular Başarı Elde Etti

2024 Türkiye Drone Yarışı finalinde Türk sporcular önemli dereceler elde etti, organizasyon büyük bir heyecanla sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 00:39
2024 Türkiye Drone Yarışı Finalinde Türk Sporcular Başarı Elde Etti

2024 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Tamamlandı

2024 Türkiye Drone Yarışı, Hava Sporları Federasyonu tarafından Yedikule Hisarı'nda düzenlenen zorlu final müsabakalarıyla sona erdi. Bu uluslararası etkinlik, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası bünyesinde gerçekleştirildi.

Erkekler ve Kadınlar Kategorisinde Dereceler

Yarışmada erkekler kategorisinde Türk pilota Nazım Tüzün birinci, Alman sporcu Arvin Schröder ikinci, Türk sporcu Atakan Mercimek üçüncü ve Çinli Youran Tian dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Sırp Natalia Astakhova birinciliği elde ederken, Türk sporculardan Dila Duru Beceren ikinci ve Elif Beyza Çınar üçüncü sırada yer aldı.

Başkan Yılmaz’dan Açıklamalar

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yarışmaya katılan sporcularla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Burada 66 sporcu yarıştı, bunların 33-34'ü yabancıydı. Tarihi bir mekanda bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak oldukça önemli. Yarışma güzel geçti ve sonuçlar bizi gururlandırdı. İlk kez birincilik elde etmemiz, başarılarımızı pekiştirdi" dedi. Yılmaz, ayrıca uluslararası düzeydeki bu başarıların Türkiye’nin drone yarışlarındaki yerini pekiştireceğini vurguladı.

Nazım Tüzün’ün Başarısı

Birincilik elde eden Nazım Tüzün ise, "Bu yıl burada birinci olmak benim için çok değerli. 2022 ve 2023 yıllarında da bu yarışmaya katıldım. Bu organizasyon, Türkiye'deki ilk FAI yarışı olduğundan benim için büyük bir başarıydı" şeklinde konuştu.

Hakem ve Organizasyon Bilgisi

Yarışmada Anadolu Ajansı çalışanı ve Türk Hava Sporları Federasyonu hakemi Musa Serdar Terzioğlu gibi önemli isimler de görev alarak organizasyonun başarısına katkıda bulundu.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından...

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlandı. Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz (solda) ve Muhammet Simek (sağda) yer aldı.

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