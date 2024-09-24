2024 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Gerçekleşecek

2024 Türkiye Drone Yarışı Hakkında

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) düzenlediği 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, 28-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmek üzere sabırsızlıkla bekleniyor.

Organizasyonun Detayları

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK) ve Tech Drone Ligi'nin iş birliğiyle düzenlenen bu yarışlar, Fatih Belediyesi'nin desteğiyle Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecektir.

Pilotlar ve Katılım

Yarışmaya 11 ülkeden toplam 58 pilotun katılması bekleniyor. Katılımcılar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplayacaklar. Bu heyecan verici etkinlik, drone teknolojisine ilgi duyanlar ve meraklıları bir araya getirecek.

Etkinlik Programı

Yarışların ilk günü, saat 10.00’da başlayacak olan antrenman turları ile başlayacak. İlk günde sıralama turları, ikinci günde ise eleme turları ve final yarışları gerçekleştirilecektir.

Etkinlikteki Diğer Aktiviteler

Yarışları takip eden ziyaretçiler, aynı zamanda çeşitli teknolojik etkinliklere katılma ve sanatçıların canlı performanslarını izleme fırsatı da bulacaklar. Bu etkinlik, katılımcılar için dolu dolu bir deneyim sunmayı vaat ediyor.