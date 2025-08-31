A Milli Takım Riva'da Toplanıyor: Gürcistan ve İspanya Maçları

A Milli Takım Riva'da Toplanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için yarın Riva'da bir araya geliyor.

Toplanma ve ilk antrenman

Milli takıma davet edilen oyuncular, yarın saat 12.00'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar ilk çalışmasını de aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Gürcistan maçı öncesi program

A Milli Takım, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te Riva'da yapacağı antrenmanın ardından Gürcistan maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek. Milliler, maçın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadında kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

İspanya maçı hazırlıkları

A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı karşılaşma için Gürcistan müsabakasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek. Milliler, İspanya maçı hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılacak idmanla başlayacak. Teknik direktör Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlıların İspanya maçı öncesindeki son antrenmanı aynı statta saat 20.30'da yapılacak. A Milli Takım kafilesi, İspanya maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Maç programı

4 Eylül Perşembe: 19.00 Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar: 21.45 Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Aday Kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün