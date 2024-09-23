2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Sonuçlandı

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Tamamlandı

2024 VW Beach Pro Tour Futures plaj voleybolu etkinliği, Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kadınlar ve Erkekler Şampiyonları

Etkinlikte kadınlar kategorisinde Ukrayna, finalde Estonya'yı yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Erkekler kategorisinde ise İtalya'nın mavi takımı, kendi kırmızı takımına karşı zafer elde ederek birinciliği elde etti.

Katılımcılar ve Organizasyon

Etkinliğe toplamda 122 sporcu katılırken, 35 ülkeden 49 takım mücadele etti. Organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi ve Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirildi.

Ödül Töreni

Şampiyon takımlara madalya ve kupalarını, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Uğur Baysal, Aytekin Durmaz ve Burç Özoğuz takdim etti.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.