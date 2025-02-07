2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Maçları Trabzon'da Gerçekleşecek

2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Trabzon'da Oynanacak

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2025 Uluslar A Ligi maçlarının Trabzon'da düzenleneceğini duyurdu. 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyon, ampute futbol tutkunları için heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Turnuvaya Katılacak Ülkeler

Federasyonun açıklamasına göre, 4 ülke turnuvaya katılacak. Dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiyenin yanı sıra, İngiltere, Polonya ve İtalya takımları da mücadele edecek.

Küme Düşme Kuralı

EAFF Uluslar A Ligi'nde organizasyonu son sırada tamamlayan takım, B Ligi'ne düşecek. Bu durum, takımlar için büyük bir rekabet ortamı oluşturacak.

Trabzon'daki bu turnuva, hem sporcular hem de taraftarlar için unutulmaz bir deneyim sunacak. Ampute futbolunun bir araya getirdiği bu uluslararası etkinlikte, katılacak takımların performansı merakla bekleniyor.