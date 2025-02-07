DOLAR
35,96 -0,16%
EURO
37,34 0,17%
ALTIN
3.331,01 -1,1%
BITCOIN
3.521.035,72 -1,2%

2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Maçları Trabzon'da Gerçekleşecek

Ampute Futbol Uluslar A Ligi maçları, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:25
2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Maçları Trabzon'da Gerçekleşecek

2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Trabzon'da Oynanacak

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2025 Uluslar A Ligi maçlarının Trabzon'da düzenleneceğini duyurdu. 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyon, ampute futbol tutkunları için heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Turnuvaya Katılacak Ülkeler

Federasyonun açıklamasına göre, 4 ülke turnuvaya katılacak. Dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiyenin yanı sıra, İngiltere, Polonya ve İtalya takımları da mücadele edecek.

Küme Düşme Kuralı

EAFF Uluslar A Ligi'nde organizasyonu son sırada tamamlayan takım, B Ligi'ne düşecek. Bu durum, takımlar için büyük bir rekabet ortamı oluşturacak.

Trabzon'daki bu turnuva, hem sporcular hem de taraftarlar için unutulmaz bir deneyim sunacak. Ampute futbolunun bir araya getirdiği bu uluslararası etkinlikte, katılacak takımların performansı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mertens ve Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü Etkinliğinde
2
Gençlerbirliği'nden Forvete İki Yeni Transfer
3
Göztepe, Ceza Sebebiyle Taraftar Kombinelerini Süresiz İptal Edecek
4
Alanyaspor, Panathinaikos'tan Tonny Vilhena'yı Kadrosuna Kattı
5
2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Maçları Trabzon'da Gerçekleşecek
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı
7
Beşiktaş, Sivas'a Hoşgeldin İle Karşılandı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!