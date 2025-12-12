Mazıdağı Fosfatspor'tan Hakemlere Sert Tepki

TFF'ye çağrı: Hakem hataları ve futbolcuya yapılan müdahale kabul edilemez

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, deplasmanda oynadığı Kahramanmaraş 1969 Spor müsabakası sonrasında yaptığı açıklamayla, maçtaki hakem hatalarına ve futbolculara yönelik fiziki müdahaleye sert tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yeşil sahalarda futbolun konuşulması gereken bir ortamda, her hafta hakem hatalarıyla gündeme gelinmesi Türk futbolu adına büyük bir ayıptır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hakemlerin hatalı kararlarının sahadaki gerilimi artırdığı ve futbolcuların sağlığını tehlikeye attığının altı çizildi.

Açıklamada olayın boyutunu gözler önüne seren şu ifadelere yer verildi: "Nitekim Kahramanmaraşspor müsabakası sonrasında futbolcumuz Şükrü Kaan Kılıçaslan’a doğrudan boğaza yönelik yapılan müdahale, Türk futbolu adına son derece üzücü ve kabul edilemez bir tablo ortaya koymuştur."

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, hakemlerin hatalarına göz yuman Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun bu duruma artık sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, yetkilileri bu ciddi olayla ilgili gereken adımları atmaya davet etti.

