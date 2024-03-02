Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilme nedeni belli oldu

MKE Ankaragücü, Türkiye Ziraat Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonrası yaşanan olay nedeniyle Başkent ekibi, Mert Hakan Yandaş'ın ceza alması için çağrısı yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen oyuncunun neden PFDK'ye sevk edilmediği ile ilgili gerçek gün yüzüne çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ PFDK'YE SEVK EDİLMEDİ

Zirat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupa müsabakasından elendi ve Ankaragücü yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşma sonrası tribünlerle yaşadığı gerginlik kameraya yansıdı. Mert Hakan Yandaş'ın tribünle yaşamış olduğu tartışmanın ardından Ankaragücü kulübü, TFF'ye şikayette bulundu. TFF Hukuk Danışma Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmemesine karar verildi. Skorer'in aldığı bilgiye göre Mert Hakan Yandaş'ın neden PFDK'ye sevk edilmediği ortaya çıkıyor. Futbol Disiplin Yönetmeliği'nin 75. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, görüntülü değerlendirmeden sevk edilemeyeceği belirtildi. VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda hakemin disiplin ihlaline ilişkin sözlü ihbarı olmadığı sürece video incelemesi yapılmadan öneride bulunulamayacağına dikkat çekildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 75'inci maddesinde yer alan 'Deliller' kısmı şu şekildedir:





(1) Müsabaka görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller,

uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.

(2) Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri,

izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir.

VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz.

(3) Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak mutlak takdir hakkı vardır. Ancak, insan

onurunu zedeleyen deliller reddedilir.

(4) Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

VAR sisteminin Türkiye'ye getirilmesinin ardından TFF tarafınca bu hükme ilişkin düzenlemeler yayımlandı. Güncel düzenlemede, VAR sisteminin uygulandığı maçlarda, hakem raporunda belirtilmediği sürece video incelemesi yoluyla PFDK'ye yönlendirme yapılmayacağı belirtiliyor.