Menemen FK 2-1 Aliağa FK | TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftada Aliağa FK'yı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:59
Menemen FK 2-1 Aliağa FK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Menemen FK, evinde Aliağa FK'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Maç Detayı

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Safa Yılmaz, Ersin Erbay, Burak Menteşe

Kadro

Menemen FK: Yusuf Karagöz, Eren Fansa, Emre Keskin, Fırat Arslan, Eyüp Poyraz, Yunus Emre Karagöz, Alican Özfesli, Efe Taylan Altunkara (Mustafa Can Birol dk. 90), Burak Yasin Yeşilay, Seçim Can Koç, Burak Enes Yıkıcı (Baran Demiroğlu dk. 82)

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Mertcan Açıkgöz (Musa Şahindere dk. 76), Ahmet İlhan Özek, Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Erdem Gümüş (Necati Özdemir dk. 90), Harun Kavaklıdere, Göktuğ Yılmaz (Mustafa Saymak dk. 73)

Goller

Harun Kavaklıdere (dk. 80 pen.) — Aliağa FK

Alican Özfesli (dk. 90) — Menemen FK

Baran Demiroğlu (dk. 90+1) — Menemen FK

Sarı Kartlar

Aliağa FK: Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Musa Şahindere

Menemen FK: Fırat Arslan, Seçim Can Koç, Yunus Emre Karagöz

