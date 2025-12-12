Menemen FK 2-1 Aliağa FK
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Menemen FK, evinde Aliağa FK'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.
Maç Detayı
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Safa Yılmaz, Ersin Erbay, Burak Menteşe
Kadro
Menemen FK: Yusuf Karagöz, Eren Fansa, Emre Keskin, Fırat Arslan, Eyüp Poyraz, Yunus Emre Karagöz, Alican Özfesli, Efe Taylan Altunkara (Mustafa Can Birol dk. 90), Burak Yasin Yeşilay, Seçim Can Koç, Burak Enes Yıkıcı (Baran Demiroğlu dk. 82)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Mertcan Açıkgöz (Musa Şahindere dk. 76), Ahmet İlhan Özek, Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Erdem Gümüş (Necati Özdemir dk. 90), Harun Kavaklıdere, Göktuğ Yılmaz (Mustafa Saymak dk. 73)
Goller
Harun Kavaklıdere (dk. 80 pen.) — Aliağa FK
Alican Özfesli (dk. 90) — Menemen FK
Baran Demiroğlu (dk. 90+1) — Menemen FK
Sarı Kartlar
Aliağa FK: Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Musa Şahindere
Menemen FK: Fırat Arslan, Seçim Can Koç, Yunus Emre Karagöz
