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2025 Dakar Rallisi Başladı: Lategan ve Sanders Açılış Etabını Kazandı

2025 Dakar Rallisi'nin açılış etabında Lategan otomobil, Sanders motosiklet kategorisinde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:42
2025 Dakar Rallisi Başladı: Lategan ve Sanders Açılış Etabını Kazandı

2025 Dakar Rallisi’ne Heyecan Dolu Başlangıç

2025 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın Bişa kentinde düzenlenen açılış etabıyla start aldı. Bu yıl 47.'si gerçekleştirilen ve dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen rallinin ilk etabında, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Henk Lategan başarı göstererek birinci oldu.

Otomobil Kategorisinde Lategan Fırtınası

Lategan, Toyota Gazoo takımının desteğiyle 29 kilometrelik ön etabı 15 dakika 28 saniye ile tamamlayarak birinciliği elde etti. İkinci sırada İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) yer alırken, üçüncülüğü ise Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) aldı. Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise etabı 25. sırada tamamladı.

Motosiklet Kategorisinde Sanders Rekoru

Motosiklet sınıfında ise Daniel Sanders, Red Bull KTM takımının temsilcisi olarak 16 dakika 51 saniye ile birinci sırayı kazandı. Avustralyalı pilotu, 11.5 saniye gerisinde Botsvanalı Ross Branch (Hero) takip ederken, üçüncü sırayı ise Edgar Canet (Red Bull KTM) aldı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Ricky Brabec ise 4. sırada yer aldı.

Devam Eden Heyecan

Dakar Rallisi’nin bir sonraki etabı yarın Bişa kentindeki 413 kilometrelik parkurda koşulacak. Ralli, 17 Ocak’ta Shubaytah kentinde sona erecek. Yarış tutkunları için bu etkinlik, dünya genelindeki en zorlu off-road yarışlarından biri olarak biliniyor.

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