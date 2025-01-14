2025 Dakar Rallisi'nde 9. Etap Kazananları Belli Oldu

Nasser Al-Attiyah ve Luciano Benavides, 2025 Dakar Rallisi'nin 9. etabında zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:08
2025 Dakar Rallisi'nde 9. Etap Kazananları Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nde 9. Etap Kazananları Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nin 9. etabı, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ise Arjantinli Luciano Benavides tarafından kazanıldı.

Suudi Arabistan'da gerçekleşen 47. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh kentleri arasındaki 357 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu unvanına sahip Nasser Al-Attiyah, 2 saat 52 dakika 59 saniyelik süresiyle bu yılki ilk etap galibiyetini elde etti.

Belçikalı Guillaume De Mevius, 2 dakika 47 saniye farkla ikinci, Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi ise liderin 3 dakika 12 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Son 7 etapta genel klasman liderliğini elinde bulunduran Güney Afrikalı Henk Lategan, rotasını şaşırarak ve iki kez lastiği patlayarak 11. sırada tamamladı.

Genel klasmanda Al Rajhi, 45 saat 6 dakika 54 saniyelik süresiyle Lategan'ın 7 dakika 9 saniye önünde liderliği ele geçirdi.

Motosiklet Kategorisinde Benavides'ten İkinci Zafer

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 3 saat 15 dakika 38 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti. Benavides'i, 1 dakika 54 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren ve 3 dakika 4 saniye geriden Avustralyalı Daniel Sanders takip etti.

Beş etap galibiyeti bulunan Sanders, genel klasmanda 47 saat 45 dakika 34 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın 14 dakika 45 saniye önünde zirvede yer almayı sürdürdü.

2025 Dakar Rallisi'nin 10. etabı, yarın Haradh ile Shubaytah kentleri arasındaki 120 kilometrelik parkurda düzenlenecek. Ralli, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde sona erecek.

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